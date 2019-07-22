الجزيرة الإماراتي يستقبل نجمه الجديد

وصل البرازيلي كينو، اليوم الأحد، إلى مقر إقامة الجزيرة الإماراتي في مدينة فاخينينجن الهولندية، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا للموسم الجديد.

وكان الجزيرة قد أعلن، يوم 7 تموز/يوليو الجاري، تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة، قادما من نادي بيراميدز المصري، دون الإفصاح عن مدة وقيمة التعاقد.

ويُنتظر أن يخوض الفريق خمس مباريات، خلال فترة وجوده في هولندا.

ويستهل الجزيرة مبارياته في الموسم الجديد، بمواجهة فريق خورفكان في كأس الخليج العربي، يوم 22 آب/أغسطس المقبل، بينما سيخوض أولى مواجهاته في دوري الخليج العربي أمام الظفرة، يوم 19 سبتمبر.