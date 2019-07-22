اقترب أديمولا لوكمان لاعب إيفرتون الإنجليزي، من الانضمام لصفوف لايبزيج الألماني، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولي النادي توصلوا لاتفاق يقضي بحصول إيفرتون على مبلغ 28 مليون دولار نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب الإنجليزي الشاب. ومن المقرر أن يخضع لوكمان 21/ عاما/ للفحوصات الطبية الروتينية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لإتمام عملية انتقال اللاعب إلى صفوف لايبزيج. ومن المقرر أن تبلغ مدة تعاقد لوكمان 5 أعوام مع لايبزيج، الذي قضى اللاعب معه 6 أشهر على سبيل الإعارة في عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أديمولا لوكمان يقترب من لايبزيج الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.