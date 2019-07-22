بايرن ميونخ يزور مقر وكالة ناسا

زار وفد من نادي بايرن ميونخ، مقر وكالة ناسا الأمريكية للفضاء وذلك بمناسبة مضي 50 عامًا، على أول هبوط لإنسان على سطح القمر.

وخلال جولة بالوكالة، زار كارل-هاينتس رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، والنجم المخضرم لوتار ماتيوس، صاحب المشاركات القياسية مع المنتخب الألماني، مركز ليندون بي. جونسون للفضاء في هيوستون ومركز تدريب رواد الفضاء على القيام بمهمات إلى محطة الفضاء الدولية (آي إس إس).

وأبدى رومينيجه انبهاره بالمكان وقال إن "المهمة التي يتعين على ناسا إنجازها أصعب كثيرًا وأكثر إثارة من مهمة بايرن ميونخ في كل موسم".

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وأضاف أنه من دواعي الحظ الكبير أن رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة في ملعب هيوستن هذا العام، جاءت في نفس عام الاحتفالات باليوبيل الذهبي بأول هبوط لإنسان على سطح القمر.

وقال رومينيجه، إنه تابع هبوط رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج في العشرين من تموز / يوليو 1969 على الهواء مباشرة وكان آنذاك "صبيًا صغيرًا".

وأوضح رومينيجه، أن والدته أيقظته ليلًا حتى يتمكن من مشاهدة الحدث على التلفاز وكانت الصورة بالأبيض والأسود وقاتمة إلى حد ما لكنه كان حدثا يود المرء لو كان فيه.