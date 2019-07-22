الجونة يمهد طريق التتويج للأهلي بالتعادل مع الزمالك المصري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع مضيفه الجونة بهدفين لكل منهما ، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم الزمالك بهدف صاروخي من طارق حامد في الدقيقة 63 ولكن الجونة قلب الطاولة بهدف من أحمد ريان في الدقيقة 78 وسجل محمود الشبراوي هدف التقدم للجونة في الدقيقة 88 قبل أن يتعادل محمود عبد العزيز للزمالك في الدقيقة 90+6.

ومنح الجونة هدية غالية للأهلي وقربه بشدة من حصد لقب الدوري المصري بعدما ارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر ، وأصبح الزمالك أمام سيناريو وحيد وهو الفوز على الإسماعيلي والأهلي مع خسارة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب.

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ورفع الجونة رصيده إلى 39 نقطة لينهي مشوار الدوري محتلاً المركز الحادي عشر بعد مباراة قوية ومثيرة شهدت حالتي طرد من نصيب يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار لاعب الجونة.

اتسمت المباراة بالإيقاع السريع والضغط المستمر من جانب لاعبي الجونة على وسط ملعب الزمالك ، وقدم الفريق الزملكاوي بداية قوية أيضاً بتحركات من أحمد زيزو وعمر السعيد ومحمد إبراهيم ووجه زيزو تسديدة قوية جاءت بجوار القائم.

وارتكب محمود علاء مدافع الزمالك خطأ بالتمرير للحارس عمر صلاح الذي أمسك بها ليحصل الجونة على خطأ في منطقة الجزاء ويوجه أكرم توفيق تسديدة قوية فوق العارضة.. وواصل الجونة مسلسل هجومه السريع والضغط المستمر على التونسي فرجاني ساسي تحديداً لمنع بناء الهجمات الزملكاوية.