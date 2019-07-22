اشتباكات وأحداث مؤسفة في مباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري

نشبت أزمة بين لاعبي الزمالك والجونة، بعد إحراز فريق الجونة هدف التعادل من عمر الشوط الثاني، بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الجونة عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 74، لينطلق لاعبو الجونة نحو مرمى الزمالك لخطف الكرة من أيدي محمود علاء ليمنعه مدافع الزمالك من الوصول للكرة ويحدث اشتباك بين الطرفين.

وواصل اللاعب محمود علاء انفعالاته وغضبه بالبصق تجاه مدرجات ودكة الجهاز الفني لفريق الجونة.

Advertisements

وتكرر نفس المشهد بعد تسجيل محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب الزمالك، هدف التعادل لفريقه، حيث احتفظ الحارس محمود الغرباوي بالكرة، وحدث اشتباك بين محمود الجزار ويوسف أوباما.

واضطر الحكم محمود عاشور، إلى إشهار البطاقة الحمراء للجزار وأوباما وينهي بعدها اللقاء مباشرة.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليرفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة بالمركز الثالث، ويهدي الأهلي المتصدر فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري حال فوزه على المقاولون، الأربعاء المقبل.