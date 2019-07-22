كريستال بالاس يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب أتالانتا

تقدم نادي كريستال بالاس الإنجليزي، بعرض رسمي لشراء البلجيكي تيموثي كاستانيي لاعب أتالانتا الإيطالي، مقابل 21 مليون يورو (24 مليون دولار)، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن النادي الإنجليزي تقدم بعرض لشراء كاستانيي 23/عاما/، الذي تحاول إدارة أتالانتا تمديد التعاقد معه، لكن تبدو المفاوضات بينهما متعثرة.
ويأمل كريستال بالاس في الاستفادة من حالة عدم اليقين الخاصة بمستقبل كاستانيي مع أتالانتا، رغم أن اللاعب أبدى رغبته في وقت سابق في البقاء داخل صفوف الفريق الإيطالي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، عقب حصوله على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.
يذكر أن كريستال بالاس حصل على المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم.
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