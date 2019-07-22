اخبار الرياضه

كريستال بالاس يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب أتالانتا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدم نادي كريستال بالاس الإنجليزي، بعرض رسمي لشراء البلجيكي تيموثي كاستانيي لاعب أتالانتا الإيطالي، مقابل 21 مليون يورو (24 مليون دولار)، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن النادي الإنجليزي تقدم بعرض لشراء كاستانيي 23/عاما/، الذي تحاول إدارة أتالانتا تمديد التعاقد معه، لكن تبدو المفاوضات بينهما متعثرة.

ويأمل كريستال بالاس في الاستفادة من حالة عدم اليقين الخاصة بمستقبل كاستانيي مع أتالانتا، رغم أن اللاعب أبدى رغبته في وقت سابق في البقاء داخل صفوف الفريق الإيطالي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة خلال الموسم الجديد، عقب حصوله على المركز الثالث في ترتيب الموسم المنقضي.

يذكر أن كريستال بالاس حصل على المركز الثاني عشر في ترتيب الممتاز خلال الموسم المنصرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستال بالاس يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب أتالانتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا