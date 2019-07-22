مؤشر جديد على رحيل نيمار عن باريس

ألمح بيني زافي، وكيل عملية انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، إلى إمكانية رحيل النجم البرازيلي عن حديقة الأمراء هذا الصيف.

وقال زافي تصريح نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "نيمار ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان"، مما زاد من احتمالية رحيل النجم البرازيلي عن باريس هذا الصيف.

وتتزامن كلمات زافي مع بداية فترة استعداد سان جيرمان للموسم الجديد، على الرغم من قرب سفر نيمار مع الفريق الباريسي لاستكمال استعداداته في الصين.

وأشارت العديد من التقارير في وقتٍ سابق، عن إعلان نيمار رغبته صراحة لإدارة سان جيرمان في الرحيل.

ويعتبر الأقرب لضم نيمار، هو ناديه السابق برشلونة، والذي يحاول بكل ما أوتي من قوة استعادة نجمه البرازيلي هذا الصيف، بعد تراجعه أوروبيًا منذ رحيله في صيف 2017.