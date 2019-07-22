شكرا لقرائتكم حقيقة إعادة مباراة الزمالك والجونة لاستمرار الجزار فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المصدر، ان عاشور طرد الجزار ويوسف أوباما لاعب الزمالك نتيجة حدوث تشابك بالأيدي بينهما، وتم تسليم إخطار لكل فريق بطرد لاعبه، وخرج اللاعبان من الملعب وغير صحيح ما تردد عن استمرار الجزار داخل المستطيل الأخضر، وبالتالي لا يوجد ما يدعو لإعادة المباراة .
وأضاع الزمالك فرص الفوز بالدورى وفقد الأمل ولم يتبقى منه سوى بصيص قليل منه بعدما سقط الزمالك في فخ التعادل مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على إستاد الجونة والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري، وتبديد حلم الفريق الأبيض نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.
وشهدت مباراة الزمالك والجونة العديد من الأحداث واللقطات المثيرة والعنيفة ايضا.
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