شكرا لقرائتكم حقيقة إعادة مباراة الزمالك والجونة لاستمرار الجزار فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر فى اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد خلال الساعات الاخيرة حول إعادة مباراة الزمالك والجونة، على خليفة استمرار محمود الجزار لاعب الفريق الساحلي داخل الملعب، بعد طرده من جانب الحكم محمود عاشور.

وأضاف المصدر، ان عاشور طرد الجزار ويوسف أوباما لاعب الزمالك نتيجة حدوث تشابك بالأيدي بينهما، وتم تسليم إخطار لكل فريق بطرد لاعبه، وخرج اللاعبان من الملعب وغير صحيح ما تردد عن استمرار الجزار داخل المستطيل الأخضر، وبالتالي لا يوجد ما يدعو لإعادة المباراة .

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