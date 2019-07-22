شكرا لقرائتكم تعثر انتقال كهربا إلى نادى بشكتاش التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثرت مفاوضات صانع ألعاب الزمالك محمود عبد المنعم كهربا ، فى الانتقال إلى نادى بشكتاش التركى، رغم توقيعه رغبة الانضمام لصفوف الفريق التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب مصدر مقرب من كهربا، فإن اللاعب وقع بالفعل على رغبة الانضمام لصفوف بشكتاش التركى دون أن يتم تفعيل العقود، بسبب الخلاف على قيمة العقد حيث طلب اللاعب الحصول على مليون ونصف يورو فى السنة بما يعادل 27 مليون جنيه مصرى، إلا أن إدارة بشكتاش تمسكت بمنحه مليون يورو فقط بما يعادل 18 مليون جنيه، ليصبح الخلاف على 9 ملايين جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى طلب كهربا "شقة" للسكن فيها بمفرده إلا أن النادى التركى تمسك بإقامته مع الناشئين، وهو ما تسبب فى تغيير وجهة اللاعب.

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وسيتوجه كهربا من تركيا إلى البرتغال مساء اليوم، إلى البرتغال لعقد جلسة مع إدارة النادى والتى ستشهد إطلاع مسئولى ديسبورتيفو أفيس على أوراقه للتأكد من الموقف القانونى للنادى لضمه من أجل تجنب تعرض النادى البرتغالى لعقوبة إيقاف قيده مستقبلاً بسبب ضم اللاعب الذى سيتم الحصول على توقيعه بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.

وتلقى اتصال هاتفي من البرتغالى إيناسيو المدير الفنى السابق للزمالك لضمه إلى صفوف النادى البرتغالى الذى يقوده، وهو ما رحب به اللاعب ثم طالب المدرب البرتغالى منه إحضار كافة أوراقه للاطلاع عليها فى جلسة مع إدارة النادى البرتغالى مساء الليلة، أو بحد أقصى غدا، والتى تتوقف على موعد رحلات الطيران من تركيا إلى البرتغال، وذلك للحصول على توقيعه بشكل رسمى.