شكرا لقرائتكم لاسارتى يحذر لاعبى الأهلى من عدم الالتزام بمباراتى المقاولون والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلي، لاعبي الفريق من عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق مباراتين هامتين للغاية أمام المقاولون العرب والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري لحسم بطولة الدوري الممتاز.

وأكد لاسارتي للاعبى الأهلي في أكثر من محاضرة، ضرورة التركيز والتحلّي بروح الفريق الواحد في مباراتي الحسم أمام المقاولون والزمالك خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إعتراض أكثر من لاعب عن عدم مشاركته في المباريات أمثال صلاح محسن ومحمد هاني وصالح جمعة.

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وتحدث المدير الفني مع جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية عن ضرورة تكاتف الجميع وعدم التحدث عن أية مشاركات شخصية وضرورة أن تكون مصلحة الفريق الهامة هي الأهم والتى تشغل أي لاعب دون النظر لأية مصالح شخصية.

وهدد لاسارتي بالاستبعاد من حسابات الجهاز الفني وعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد بل قد يصل الأمر للاستغناء والاستبعاد من قائمة الفريق في الموسم الجديد.