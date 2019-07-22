شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "ابن عم" محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم، الاثنين، علاء أبو جبل ابن عم حارس مرمى نادى سموحة محمد أبو جبل. ونعى حارس سموحة ابن عمه عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، مطالبا متابعيه بالدعاء له. وقدم عدد من زملاء أبو جبل وأصدقاؤه العزاء والدعاء للمتوفى عبر صفحته على فيس بوك.

محمد أبو جبل

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