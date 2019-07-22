شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب أحمد حجازى بشارة الكابتن فى معسكر المنتخب القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى شارة كابتن منتخب مصر فى المعسكر القادم للفراعنة والمحدد له فى شهر سبتمبر المقبل بحسب الأجندة الدولية، وفقا لمبدأ الأقدمية وكذلك بعد الروح العالية التى أظهرها اللاعب فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة.

مسئولو اتحاد الكرة قررو تفعيل توصية إستبعاد أي لاعب فوق الـ30 عاما من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة علي ان يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها سواء كان محليا أو أجنبيا لاسيما بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي احمد المحمدي ووليد سليمان وَعَبَد الله السعيد الذين تحطوا حاجز الـ30 عاما

وكان أحمد المحمدى هو كابتن المنتخب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن صعوبة إنضمامه للفراعنة فى الفترة المقبلة تدفع اتحاد الكرة لتنصيب حجازى لاسيما وأنه معروف بالشخصية القوة والأداء بروح عالية داخل الملعب حيث رفض الخروج من الملعب فى اول مباراة فى كان 2019 أمام زيمبابوى رغم تعرضه لكسر فى الأنف.