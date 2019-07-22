بيريسيتش يتمرد على كونتي في الإنتر

أبدى بعض من ممثلي الكرواتي إيفان بيريسيتش انزعاجهم من طريقة تعامل مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، مع اللاعب، مما يعزز من إمكانية رحيله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أفادت تقرير إخبارية إيطالية.

وكان كونتي شدد على أنه لن يعتمد على بيريسيتش كعنصر أساسي في الفريق، مشيراً إلى أن اللاعب غير مناسب للدور الذي أطلبه، وذلك عقب خسارة إنتر 0-1 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

وأشارت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية الشهيرة إلى أن تصريحات كونتي قوبلت ببعض الغضب من جانب ممثلي بيريسيتش، مشيرة إلى أن مسار اللاعب ربما يتجه نحو الملاعب الإنجليزية.

وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بيريسيتش (30 عاماً) في صيف عام 2017، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم التوصل لاتفاق على المقابل المادي مع إدارة إنتر، التي تسعى لضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الإنجليزي.

كما سبق لفريقي آرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين أن أبديا اهتمامهما بضم بيريسيتش في الأشهر الأخيرة.