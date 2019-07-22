حرص أحمد ياسر ريان، لاعب فريق نادي الجونة، المعار من صفوف النادي الأهلي، على توجيه رسالة لعماد متعب، لاعب المنتخب والقلعة الحمراء السابق، عقب تعادل فريقه مع الزمالك مساء أمس الأحد، بهدفين لكلا منهما، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. نشر ريان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "خلصت.. تمام يا عمدة؟". كان أحمد ياسر ريان أحرز هدف التعادل للجونة أمام الزمالك فور نزوله بديلًا لمحمد ناجي جدو. فور نزوله بديلًا لمحمد ناجي جدو. وبعد تعادل الزمالك أمام الجونة، يحتاج النادي الأهلي للفوز بمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري، لحسم البطولة الدوري لصالحه، ليرفع رصيده إلى النقطة 77، قبل مواجهة الزمالك في المباراة النهائية، بينما يصل رصيد الزمالك عقب التعادل مع الجونة للنقطة69، ويتبقى له مباراتي الإسماعيلي والأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد ياسر ريان لـ"عماد متعب": "كده خلصت يا عمدة؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.