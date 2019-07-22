رياضة | سقطة "زيدان" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطة "زيدان" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني إهانة جاريث بيل نجم الفريق من خلال إعلان رغبته في رحيله أقرب وقت ممكن في لقطة غريبة على سوق المدربين بهجوم مدرب على لاعب لديه في وسائل الإعلام.

وقال زيدان لصحيفة ماركا الإسبانية: "بيل لم يشارك لأن النادي يحاول بيعه، وإذا كان بإمكانه مغادرة النادي غدًا سيكون أفضل.. لا يوجد أي خلاف شخصي بيني وبين بيل، ولكن أحيانًا يتوجب عليك اتخاذ قرارات من أجل المستقبل، وفي بعض الأوقات يكن التغيير أفضل للاعب وللجميع".

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ورد جوناثان بارنيت وكيل اريث بيل على تصريحات زين الدين: "زيدان عار وجاريث بيل على وشك الرحيل قريبا.. زيدان لم يظهر أي احترام للاعب فعل الكثير لريال مدريد خلال الفترة الماضية".