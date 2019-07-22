رياضة | بعد "نقطة" الجونة.. الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الدفاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "نقطة" الجونة.. الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل نجمين خلال الموسم المقبل وعدم بقائهم مع الفريق بعد التعادل مع الجونة بالأمس بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري وتأزم موقف الأبيض في تحقيق الدرع.
وجاء قرار إدارة الزمالك برحيل بهاء مجدي بجانب التونسي حمدي النقاز نظرًا لعدم الظهور بالمستوى المأمول في مباريات الدوري المصري
ويسعى مسئولو الزمالك للإحلال والتجديد في الموسم المقبل وسد الثغرات في بعض المراكز لتصحيح الأوضاع داخل الفريق.