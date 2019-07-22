رياضة | أول عقوبة في الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول عقوبة في الزمالك بعد التعادل مع الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على عودة عماد السيد لحراسة عرين الفريق خلال مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك بسبب الخطأ الذي وقع فيه عمر صلاح خلال مباراة الجونة بالأمس والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتأزم موقف الزمالك في بطولة الدوري، ويحتاج الفريق لتعادل الأهلي مع المقاولون مع الفوز على الإسماعيلي للحفاظ على آماله في التتويج بالدوري.