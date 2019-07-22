رياضة | الزمالك يستعد لإقالة خالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعد لإقالة خالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال مشيرًا إلى أن مباراتي الإسماعيلي والأهلي هي الفرصة الأخيرة للمدرب.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن خالد جلال أمامه فرصة لتحسين الشكل العام خلال مباراتي الإسماعيلي والأهلي وإلا فسيرحل عن الفريق.

Advertisements

وأضاف مرتضى منصور أنه حدد اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق وسيتم إبلاغهم عقب انتهاء مباريات الدوري المصري.