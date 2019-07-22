الامارات | الكشف عن الوجهة المحتملة للاعب ريال مدريد غاريث بيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الوجهة المحتملة للاعب ريال مدريد غاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن أن لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، الويلزي جاريث بيل أصبح على اعتاب الانتقال لصفوف فريق بكين جوان الصيني وذلك بعد أن قرر النادي الاسباني انهاء علاقته مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن نادي بكين جوان الصيني يريد أن يجعل من جاريث بيل صاحب أعلى أجر يحصل عليه لاعب في تاريخ كرة القدم الصينية.

وسيكون على مسؤولي النادي الصيني الإسراع في المفاوضات مع اللاعب صاحب الـ 30 عاماً قبل اغلاق باب الانتقالات يوم 31 يوليو الجاري.