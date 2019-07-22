مصر المقاصة يؤكد تمسكه بالغانى جون أنطوى حال عدم وصول عرض جيد...

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جدة - عمرو شويل أكد مسئولو مصر المقاصة تمسكهم بالغانى جون أنطوى مهاجم الفريق حال عدم وصول عرض مادى يرضى طموحات إدارة الفريق الفيومى خاصة وأن الجميع يعلم الإمكانيات الفنية التى يمتلكها اللاعب .
وقد أكد مصدر مسئول بالمقاصة أن إدارة النادى لن تتعجل الحكم على مستوى اللاعبين الأفارقة المتواجدين بمعسكر الفريق الحالى ، وقال المقاصة لن تنشغل بكل الأخبار المنتشرة فى الوقت الحالى عن رغبة إدارة النادى فى بيع انطوى .
وأضاف نفس المصدر أن هناك بعض وسائل الإعلام أكدت أن التعاقد مع النيجيرى أودو موسيس مهاجم حرس الحدود السابق يؤدى إلى رحيل انطوى وهو ما نفاه المصدر مؤكدا أن الفريق لديه طموحات مختلفة فى الموسم المقبل ويحتاج عدد كبير من المهاجمين الأقوياء للمنافسة على كافة البطولات المحلية خاصة وأن الإدارة تسعى للعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية من جديد .
كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية ، ويحتاج للإطاحة بأحد اللاعبين الأفارقة بعد وصولهم لخمسة اللاعبين ، خاصة وأن قوانين الإتحاد المصرى تقضى بأحقية كل نادى فى تسجيل أربعة لاعبين فقط .
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