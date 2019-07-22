“شوف” ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/ بعد تعادل الزمالك مع الجونة وضياع...

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباراة أمس واصل الزمالك إهداره للنقاط، حيث تعادل مع الجونة 2-2 ليصل رصيده 69 نقطة ويفقد نقطتين غاليتين، ويبقي في المركز الثالث ولم يتبقي له سوي مبارتان واحدة مع الإسماعيلي والأهلي، وأصبح حلم البطولة يبتعد مسافة أكبر عن الزمالك.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، يتصدر فريق نادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وباقي له مبارتان واحدة مع الزمالك والآخري مع المقاولون، ويتمركز بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة وأنهي جميع مبارياته، ونحن معكم نتابع أخر التطورات في ترتيب جدول الدوري، ومن سيلقب ببطل الدوري المصري لموسم 2018/2019، بعد موسم مزدحم بالأحداث والتأجيلات، ليتحدد المركز الأول والثاني الذين سيشاركون في بطولة دوري الأبطال، والمركز الثالث والرابع للمشاركة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والجونة.

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وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 48 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 46 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 43 نقطة، المركز الثامن من نصيب طلائع الجيش برصيد 41 نقطة، وأصبح التنافس على المركز الرابع المؤهل للبطولة الإفريقية علي أشدة بين الفرق الثلاثة المصري و مصر المقاصة والمقاولون.

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.