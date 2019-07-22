شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُفضل أحمد أيمن منصور عن بكرى لضمه فى صفقة بيراميدز التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، إدارة النادى الأبيض بتفضيل ضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز عن زميله بالفريق عبد الله بكرى، وذلك فى الصفقة التبادلية التى سيعقدها الناديين خلال المرحلة الجارية، حيث يرى جهاز الزمالك إن نجل السوبر أيمن منصور نجم الزمالك السابق سيكون أفضل على مستوى الاحتياجات الفنية خاصة إنه يجيد اللعب فى مركزين المساك والظهير الأيسر والتى تعد من المراكز التى تقرر دعمها فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد خاصة إن بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك ترغب إدارة بيراميدز فى الحصول على خدماته بالصفقة التبادلية مع زميله بالفريق الأبيض إبراهيم حسن.

وبذلك وضع مسئولو الزمالك الأولوية فى ضم الثلاثى عمر جابر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا من بيراميدز وهو ما سيتم حسم إمكانية إتمامه من عدمه خلال المشاورات القائمة بين الناديين حول الصفقة التبادلية المنتظر إتمامها فى فترة الانتقالات الصيفية ضمن استعدادات الفريقين لتعزيز صفوفهما فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الناديين التعاون فى الصفقات وفقا لاحتياجات الفريقين.