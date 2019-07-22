شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستبعد السعيد ووليد سليمان والمحمدى من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على تفعيل توصية إستبعاد أي لاعب فوق الـ30 عاما من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة علي ان يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها سواء كان محليا أو أجنبيا لاسيما بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي احمد المحمدي ووليد سليمان وَعَبَد الله السعيد الذين تحطوا حاجز الـ٣٠ عاما في بطولة أمم افريقيا الماضية حيث لم يقدم الثلاثي سالف الذكر المستوي المنتظر منهم .

وكان اتحاد الكرة قرر عقب مونديال روسيا 2018، منع أى لاعب فوق الـ٣٠ عاما من الانضمام للمنتخب وتم إخطار خافير اجيري مدرب الفراعنة المقال بهذا القرار قبل ان يتراجع اتحاد الكرة عنه بعد تنظيم بطولة امّم افريقيا في مصر ، حيث طلب اتحاد الكرة من اجيري الاستعانة ببعض اللاعبين الكبار واصحاب الخبرات في كان ٢٠١٩ ، علي أمل الفوز باللقب الا انهم لم يقدموا المستوي المطلوب وودع الفراعنة البطولة من دور الـ١٦ علي يد جنوب افريقيا.