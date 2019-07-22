الان تتابع آلاف الملاعب الألمانية في خطر! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:
سيتضرر حوالي 5 آلاف ملعب كرة قدم للهواة في ألمانيا في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار حظر الـ”ميكروبلاستيك”، وحينها سيتم استخدام حق الفيتو بشأن الحبيبات المستخدمة في العشب الصناعي بالملاعب.
ووفقا لصحيفة دي فيلت الألمانية، فإن لوائح دول الاتحاد، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2022 بهدف مكافحة التلوث بالبلاستيك، ستعرض استمرارية هذه الملاعب للخطر.
واختارت أغلبية ملاعب كرة القدم للهواة استخدام العشب الصناعي المكون من حبيبات الميكروبلاستيك، إذ لا يتطلب تكاليف رعاية أو صيانة كبيرة.
وتعد هذه الحبيبات هي المصدر الرئيسي في هذا النوع من التلوث، وهناك تقديرات تشير إلى أن ألمانيا تتخلص من 330 ألف طن من الميكروبلاستيك سنوياً.
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