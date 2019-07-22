شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة أحمد ياسر ريان من دكة الأهلي إلى تقليص أمل الزمالك في حصد الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مع اقتراب القلعة البيضاء من اقتناص الـ 3 نقاط، واستكمال الصراع على لقب الدوري العام المصري، من واقع تسجيل لاعب الوسط طارق حامد هدف اللقاء الوحيد منذ الدقيقة 64، اضطر الكابتن رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، إلى الاستعانة بإحدى أوراقه من دكة البدلاء.

وبالفعل، وقع اختيار «شحاتة» على المهاجم الشاب، المعار من النادي الأهلي، أحمد ياسر ريان، ليحل مكان المخضرم محمد ناجي جدو عند الدقيقة 74، ومن بعدها انقلبت الأمور رأسًا على عقب في غضون 4 دقائق فقط، حينما أحرز البديل هدف التعادل للجونة، وهو ما عقّد المباراة على الزمالك.

ارتفعت حدة المباراة كرويًا وسلوكيًا، بنشوب اشتباك بين لاعبي الفريقين على أرضية ملعب الجونة بالغردقة، بالتحديد بين «أحمد» والمدافع محمود علاء، فيما تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف ثانٍ، قبل أن يتعادل محمود عبدالعزيز للزمالك في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

عقب انتهاء اللقاء أصبح المهاجم الشاب محط أنظار وسائل الإعلام، خاصةً مع انتهاء فترة إعارته للجونة، بما يعني عودته إلى النادي الأهلي، بجانب أدائه اللافت خلال المباراة، ليصرح «أحمد»: «فخور إني في نادي الجونة، من ساعة ما جينا بيعاملونا زي ولادهم».

وأضاف «أحمد»، في تصريحات لفضائية «أون سبورت»: «أفضل أداء ننهي بيه فترة الإعارة، إحنا بنلعب كده قدام أي فريق مش عشان الزمالك»، فيما أكد على عدم تعمده للدخول في اشتباك مع مدافع الزمالك محمود علاء، مرجعًا تصرفه إلى رغبته في إضافة هدف آخر لفريقه في ذلك التوقيت.

ورفض «أحمد» خلال تصريحاته التليفزيونية الإجابة على سؤال يتعلق باقتراب درع الدوري من النادي الأهلي، من خلال الرد بتركيزه فقط مع فريقه الجونة رغم انتهاء إعارته، لكن عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بدى الأمر مختلفًا، حينما وجه رسالة لنجم المنتخب المعتزل عماد متعب: «خلصت.. تمام يا عمدة؟».

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تعود بدايات «أحمد» مع النادي الأهلي إلى العام 2003، حينما خاض اختبارات أشرف عليها الكابتن بدر رجب، ومنذ تلك اللحظة لم يغادر القلعة الحمراء، مقدمًا مستويات متميزة أفضت إلى تسجيله لأكثر من 15 هدفًا لصالح فريق مواليد 98 في موسم 2016 – 2017، وصعّده المدير الفني آنذاك حسام البدري للفريق الأول.

وبحسب حوار سابق لـ«المصري اليوم»، أوضح «أحمد» أنه فضّل اللعب في مركز الهجوم دون الظهير الأيمن، عكس والده «ياسر» وشقيقه الأكبر «إيهاب»، على الجانب الآخر يعتبره الأب «وش السعد عليه»، لأنه رُزق به خلال تواجده في بوركينا فاسو، أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني عام 1998.

مع ذيوع صيت المهاجم الشاب مع الناشئين، وعدم حصوله على فرصة حقيقية مع الفريق الأول بالأهلي، بدأت الأنباء والإشاعات تتواتر عن نية الزمالك الاستعانة به، إلا أن والده رفض فكرة تمثيل نجله للقلعة البيضاء حتى لو قدم مسؤولوها مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وقال «ياسر» عن فكرة لعب نجله للزمالك، خلال برنامج «اللعيب» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «قولت له في حال جالك عرض ما ينفعش، الزمالك نادي كبير بس ابني صعب يلعب فيه، صعب جدًا، هل ينفع حازم إمام يلعب للأهلي؟ أنا لعبت في الأهلي وتاريخي في الأهلي، ابني ما ينفعش يلعب للزمالك أنا أرفض».

عدم حصول «أحمد» على فرصة حقيقية بالفريق الأول للنادي الأهلي دفعه لقبول عرض نادي الجونة على الفور في يناير الماضي، حينما طلب استعارته حتى نهاية الموسم، وهو القرار الذي أخفاه عن والده ولم يستشيره فيه.

وفوجئ «ياسر» بانتقال نجله إلى الجونة من خلال الإنترنت، ولم يبلغه «أحمد» بقراره لعلمه بأن والده يعتبر تواجده في النادي الأهلي أفضل من خروجه بإعارة إلى أي فريق آخر لإثبات إمكانياته، لكنه في نهاية المطاف قال له: «ده مستقبلك.. ربنا يوفقك».

وعن أسباب قبول «أحمد» لعرض الجونة، أوضح، خلال ضيافته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على فضائية «النهار»: «كنت متحجم ومش قادر أثبت نفسي للناس، وقولت أنا هتحمل اللي هيجرى»، وهناك لم يشعر بأنه خرج من الأهلي، خاصةً وأن حسام غالي، مدير الكرة، نقل أجواء الجزيرة إلى الغردقة حسب قوله: «بننزل كل ماتش عشان نكسبه».