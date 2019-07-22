شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستبعد كل من تجاوز الـ 30 من منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على تفعيل توصية إستبعاد أي لاعب فوق الـ30 عاما من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة علي ان يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها سواء كان محليا أو أجنبيا لاسيما بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي احمد المحمدي ووليد سليمان وَعَبَد الله السعيد الذين تحطوا حاجز الـ٣٠ عاما في بطولة أمم افريقيا الماضية حيث لم يقدم الثلاثي سالف الذكر المستوي المنتظر منهم . وكان اتحاد الكرة قرر عقب مونديال روسيا 2018، منع أى لاعب فوق الـ٣٠ عاما من الانضمام للمنتخب وتم إخطار خافير اجيري مدرب الفراعنة المقال بهذا القرار قبل ان يتراجع اتحاد الكرة عنه بعد تنظيم بطولة امّم افريقيا في مصر ، حيث طلب اتحاد الكرة من اجيري الاستعانة ببعض اللاعبين الكبار واصحاب الخبرات في كان ٢٠١٩ ، علي أمل الفوز باللقب الا انهم لم يقدموا المستوي المطلوب وودع الفراعنة البطولة من دور ال١٦ علي يد جنوب افريقيا.

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