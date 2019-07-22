شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يلتقي بـ "وكيلة سبورت" في ودية بالدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق مصر المقاصة ثانى ودياته اليوم أمام فريق "وكيلة سبورت" مساء غد الأثنين ،على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار استعدادات المقاصة لبداية الموسم الكروي الجديد .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة للتدرج في المباريات الودية حيث يلعب مع فريق " وكيلة سبورت " وهو يضم مجموعة لاعبين أفارقة ، يتم تسويقهم مما يعني أن المباراة ستكون احتكاكا قويا تدريجيا بعد أن لعب مباراة ودية الخميس الماضي أمام " المتحدة" أحد فرق دوري الدرجة الثانية وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف.

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كان فريق المقاصة ، قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بالدفاع الجوي ، وأدي مرانا خفيفا بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين ،و شارك في المران جميع لاعبي الفريق ، واشتمل المران على أداء بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق غد الاثنين .

وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 28 يوليو الجاري ، في بداية فترة الإعداد الثانية للموسم الجديد.