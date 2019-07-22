شكرا لقرائتكم الترسانة يلتقي وديا بـ "بني سويف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الترسانة سلسلة مبارياته الودية غدا الثلاثاء بلقاء بنى سويف إحدى الفرق التى تنافس على الصعود للأضواء بالمجموعة الأولى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الشواكيش استعدادا للموسم المقبل . كان فريق الترسانة قد بدأ استعداداته للموسم الجديد بداية الشهر الجارى بالتدريب باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة تحت قيادة فنية لعلاء ميهوب مدرب الأهلى الأسبق وكريم شحاته كمدير للكرة ومؤمن عبد الغفار مدربا ووائل الجميل مدربا مساعدا وعصام محمود مدربا لحراس المرمى . وتعاقد الترسانة مع كل من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يلتقي وديا بـ "بني سويف"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.