“تابع” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فقد الزمالك نقطتين بتعادله مع الجونة وضربة قوية تفقد...

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت بين فريق الزمالك والجونة وتعادلهم بهدفين لكلا الفريقين، ليصل الزمالك إلي النقطة ال69، ليفقد أغلي ثلاث نقاط في صراعه على الفوز بلقب الدوري، الذي أصبح صعب الوصول إليه مع هذه النتيجة، ووصل رصيد الجونة 39 نقطة لتصل للمركز ال12 في ترتيب جدول الدوري المصري.

وبذلك يظل الأهلي متصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ومتبقي له مبارتان واحدة مع المقاولون والثانية مع الزمالك، وأصبح الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ولم يتبقي للزمالك سوي مبارتين واحدة مع الإسماعيلي والأهلي، وصل بيراميدز للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 70نقطة ولم يتبقي له مباريات.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد مباراة الزمالك و الجونة.

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ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

اسم الاعب اسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف أحمد علي المقاولون العرب 18 خالد قمر الإتحاد السكندري 14 محمود علاء الزمالك 14 صلاح أمين النجوم 13 ايريك تراوري بيراميدز 12 جون أنطوي مصر المقاصة 11 محمود كهربا الزمالك 11 مصطفي محمد طلائع الجيش 11

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان إلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان إلي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

متابعينا الأعزاء نرجو من الله أن نكون قدمنا لكم محتوي جيد، وأن نكون قد أعطيناكم كافة المعلومات التي تريدون معرفتها عن الدوري المصري .