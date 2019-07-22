اخبار الرياضه

“تابع” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فقد الزمالك نقطتين بتعادله مع الجونة وضربة قوية تفقد...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت بين فريق الزمالك والجونة وتعادلهم بهدفين لكلا الفريقين، ليصل الزمالك إلي النقطة ال69، ليفقد أغلي ثلاث نقاط في صراعه على الفوز بلقب الدوري، الذي أصبح صعب الوصول إليه مع هذه النتيجة، ووصل رصيد الجونة 39 نقطة لتصل للمركز ال12 في ترتيب جدول الدوري المصري.

وبذلك يظل الأهلي متصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ومتبقي له مبارتان واحدة مع المقاولون والثانية مع الزمالك، وأصبح الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ولم يتبقي للزمالك سوي مبارتين واحدة مع الإسماعيلي والأهلي، وصل بيراميدز للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 70نقطة ولم يتبقي له مباريات.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد مباراة الزمالك و الجونة.

 

Advertisements

 

 

 

ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

اسم الاعب اسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف
أحمد علي المقاولون العرب 18
خالد قمر الإتحاد السكندري 14
محمود علاء الزمالك 14
صلاح أمين النجوم 13
ايريك تراوري بيراميدز 12
جون أنطوي مصر المقاصة 11
محمود كهربا الزمالك 11
مصطفي محمد طلائع الجيش 11

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان إلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان إلي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

متابعينا الأعزاء نرجو من الله أن نكون قدمنا لكم محتوي جيد، وأن نكون قد أعطيناكم كافة المعلومات التي تريدون معرفتها عن الدوري المصري .

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا