“تحديث” ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك و الجونة و إبتعاد حلم بطولة...

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، الذي أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم، عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019، المثير والمشتعل فهذا أول موسم منذ بداية إنطلاق المسابقة في عام 1948 لا تجد متابع يستطيع أن يجزم من هو الفائز بالدرع، وهذا ناتج عن المنافسة الشرسة من قبل الثلاثي المتنافس علي القب هذا الموسم، وهم الأهلي صاحب التاريخ و40 لقب، والزمالك المنافس الأول والدائم للأهلي علي الألقاب سواء المحلية أؤ الإفريقية، وحالياً الوافد الجديد وهو فريق بيراميدز، صاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرة المالية الرهيبة التي لا ينافسة فيها أحد، وهو من أحدث هذا الصراع هذا الموسم، وأعطى للدوري مزاق خاص لم يتعود علية الجمهور .

ترتيب جدول الدوري المصري، يبحث عنه الكثيرين من عشاق كرة القدم، وقد أقيمت أمس مباراة الزمالك والجونة في إطار مباريات الأسبوع 33 من منافسات الدوري المصري، وتعادل الفريقين 2-2 ليفقد الزمالك نقطتين من أصل ثلاثه نقاط كان يطمح الزمالك في الحصول عليهم في هذه المباراة، وأصبح رصيد الزمالك 69 نقطة في المركز الثالث، بينما يتربع الأهلي في قمة ترتيب الجدول برصيد 74 نقطة، ويدخل بيراميدز برصيد 70 نقطة في المركز الثاني.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك مع الجونة.

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ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز

أحمد علي 18 هدف خالد قمر 14 هدف محمود علاء 14 هدف صلاح أمين 13 هدف إيريك تراوري 12 هدف

ويشتعل الصراع علي المقدمة بين الثلاثة الكبار للفوز ببطولة الدوري، وهناك صراع أخر علي المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.