شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه وكيلة سبورت وديا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق مصر المقاصة ثانى ودياته اليوم أمام فريق "وكيلة سبورت" مساء اليوم الأثنين ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار استعدادات المقاصة لبداية الموسم الكروي الجديد .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة للتدرج في المباريات الودية حيث يلعب مع فريق " وكيلة سبورت " وهو يضم مجموعة لاعبين أفارقة ، يتم تسويقهم مما يعني أن المباراة ستكون احتكاكا قويا تدريجيا بعد أن لعب مباراة ودية الخميس الماضي أمام " المتحدة" أحد فرق دوري الدرجة الثانية وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف.

كان فريق المقاصة ، قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بالدفاع الجوي ، وأدي مرانا خفيفا بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين، وشارك في المران جميع لاعبي الفريق، واشتمل المران على أداء بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق غد الاثنين .

وكشف وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 28 يوليو الجاري ، في بداية فترة الإعداد الثانية للموسم الجديد.