شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة يجتمع بثروت سويلم لمنافشة خارطة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع اليوم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مع ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة.

وترغب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى مناقشة المدير التفيذى للجبلاية حول المرحلة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق، خاصة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

يذكر أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن يقوم المدير التنفيذى للجبلاية بتسيير المهام العاجلة لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية خلال 3 أشهر.