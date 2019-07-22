شكوك حول استمرار ميلنر مع "ليفربول"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال لاعب كرة القدم الإنجليزي، جيمس ميلنر، إن مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي ما يزال غامضًا، فيما يترقب إجراء مباحثات مع "الريدز" لأجل النظر في مسألة التعاقد، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح ميلنر، الذي يبلغ 33 سنة، أنه قام مع ممثلين عنه، بالحديث إلى النادي، في نهاية الموسم الأخير، وتم الإعراب للإدارة عن رغبة التمديد في ملعب "أنفيلد".

وبموجب العقد الحالي، لم يتبق للاعب سوى موسم واحد إلى جانب الفريق الذي قدم أداء مميزًا، في 2019، فتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكان على وشك إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح ميلنر: "في العام الماضي، تحدثنا إلى النادي وسألناهم حول ما إذا كانوا يرغبون في عمل شيء، فأجابونا بالنفي، ساعتها".

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وأضاف: "لم نسمع منهم أي شيء منذ ذلك الحين"، في إشارة إلى عدم صدور أي رأي جديد عن فريق ليفربول بشأن مستقبل اللاعب.

وأكد أن المهم في الوقت الحالي بالنسبة إليه هو أن يلعب الكرة ويقوم بكل ما في وسعه، لكن المدرب يورغن كلوب، لم يتررد في الإشادة باللاعب رغم عدم إبداء رغبة لتمديد العقد.

وقال كلوب: "في الفترة التي تسبق بداية الموسم، بدا ميلنر مثل لاعب في أوائل العشرينات من العمر، لكنه ليس كذلك في الواقع، وهو يعرف ذلك، ونحن نحاول أن نحترم الأمر".

وتقول تقارير رياضية إن عامل السن هو الذي يجعل ليفربول مترددا في التمسك باللاعب، بينما يقول ميلنر إن العنصر الأهم هو الأداء.

وقال اللاعب إن كرة القدم تتطلب ثلاثة أمور وهي اللياقة والجاهزية والأداء "وأنا آمل تحقيقها جميعا، كل ما يمكنني القيام به هو التركيز على كرة القدم".