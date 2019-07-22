اليوفنتوس يسعى لصفقة سوبر جديدة

كشفت شبكة ميديا سيت الايطالية ان نادي اليوفنتوس يسعى في الوقت الحالي لتسويق مجموعة من الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والذين خرجوا من حسابات المدير الفني الجديد الإيطالي ماوريسيو ساري في الموسم الجديد من اجل ابرام صفقة جديدة مدوية في قلعة اليوفنتوس .



وضع ساري قائمة للاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع يوفنتوس مع عدم الحاجة إلى وجودهم في الفريق في المرحلة المقبلة، في محاولة لجني الأموال من بيع هؤلاء اللاعبين لإبرام صفقة أخرى قوية.

ويتصدر قائمة اللاعبين المرغوب في رحيلهم عن يوفنتوس

المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والذي خرج من مخططات يوفنتوس للموسم المقبل، ولكن تمسك اللاعب بعدم الرحيل يحول دون ذلك حتى الآن.روما يأتي على رأس قائمة المهتمين بالتعاقد مع هيجواين، ويحاول بكل الطرق إقناع المهاجم الأرجنتيني بهذه الخطوة لكن تمسك هيجواين بيوفنتوس وعدم رغبته في الرحيل تقف عائق أمام إتمام الصفقة.يأتي بعد ذلك جواو كانسيلو والذي يعد هو الورقة الرابحة في قائمة المباعين، حيث يستطيع يوفنتوس جني ما يقارب 50 إلى 60 مليون يورو من رحيله عن الفريق، مما يساعده في إبرام صفقات أخرى.ماتويدي وخضيرة خارج حسابات ساري الموسم المقبل، وطلب من إدارة يوفنتوس التخلص منهم لعدم الحاجة الفنية لهم داخل الفريق في المواسم القادمة.ويرغب يوفنتوس لتمديد عقد مويس كين حتى عام 2024 مع تحسين راتبه إلى 2.5 مليون يورو، ولكن رغبة اللاعب في الحصول على دقائق لعب مستمرة قد تدفعه لمغادرة يوفنتوس.يوفنتوس يشترط وضع بند أحقية إعادة الشراء نظرا لثقته الكبيرة في إمكانيات اللاعب، والذي يعد ضمن اهتمامات أرسنال ودورتموند بالإضافة إلى إيفرتون.ولن تخرج صفقة يوفنتوس الكبرى القادمة عن الثلاثي ماورو إيكاردي، وميلينكوفيتش سافيتش بالإضافة إلى بول بوجبا، والذين يعدون ضمن أهداف ساري الرئيسية.