ريال مدريد يتقدم بعرض جديد لضم نيمار

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد تقدم بعرض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الظفر بخدمات نجمه البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد أعلن زين الدين زيدان بشكل رسمي صباح الأحد بعد مباراة الريال وبايرن ميونيخ مباشرة أن جاريث بيل خارج حسابات الفريق الملكي هذا الموسم ويعمل النادي

على رحيله في الوقت الراهن ، ليصبح مصير اللاعب الويلزي مجهول ولديه العديد من الخيارات التي تظهر في الأفق.وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الاثنين 22 يوليو: سري جدًا.. وذلك بخصوص صفقة تبادلية محتملة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.وتسبب اعلان خروج بيل من ريال مدريد في تحرك الفريق الملكي لتقديم عرضًا لشراء نيمار من باريس سان جيرمان.ويرغب ريال مدريد الاستفادة من رحيل بيل ، لذلك عرض النادي الملكي على باريس سان جيرمان 90 مليون يورو بالإضافة إلى بيل مقابل الحصول على خدمات نيمار.ولا يزال ريال مدريد ينتظر رد باريس سان جيرمان ، حيث لم يصدر النادي أو أي مصادر قريبة من النادي أي إجابة بشأن هذا العرض.