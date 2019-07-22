وكيل جاريث بيل يهاجم زيدان: عديم الاحترافية

شن وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد، هجوما عنيفا على المدير الفني للفريق زيدان بعد تصريحاته بشأن رحيل بيل عن الفريق في الفترة المقبلة.

ووصف وكيل أعمال اللاعب تصريحات زيدان بأنها فضيحة ولا يجب أن تصدر من المدير الفني لنادي كبير مثل ريال مدريد، مؤكدا أنه

بالفعل يبحث عن عروض مناسبة للاعب للرحيل في الانتقالات الحالية ولكن لتحقيق مصلحته هو وليس النادي.وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونخ الودية أن بيل ليس ضمن خطته الموسم المقبل، وأنه أخبره بوجوب البحث عن عرض مناسب له وللنادي للرحيل في الانتقالات الحالية.وأشار وكيل اللاعب أنه سيرحل للبحث عن أفضل فرصة للمشاركة والتعبير عن قدراته الفنية وتأثيره، وليس بسبب ضغط زيدان عليه من أجل الرحيل في الفترة المقبلة، لذلك فإنهم يدرسون أفضل خيار متاح للقاطرة الويلزية.واستنكر وكيل أعمال بيل تصرفات زيدان تجاه اللاعب واصفا إياها بغير الاحترافية، وأنه يجب أن يكون لديه احترام أكثر للاعب قدم الكثير للنادي في الفترات الماضية.