كلوب يكشف حجم إصابة نجمه الجزائري ياسر لعروسي



كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه الشاب ياسر لعروسي خلال خسارة الريدز الودية أمام إشبيلية بنتيجة 2-1.

واضطر ياسر لعروسي لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 76 من الشوط الثاني بعد تعرضه لركلة قوية جدًا من لاعب إشبيلية جوريس غانون ، استوجب حصول الأخير على بطاقة حمراء، والآن

ينتظر الجهاز الفني للريدز تقييم حالة اللاعب الجزائري الشاب.

ويأمل يورجن كلوب مدرب الليفر ألا تكون الإصابة التي لحقت بلاعبه الشاب ياسر لعروسي بالخطورة التي بدت عليها للوهلة الأولى عندما خرج من ملعب مباراة الريدز أمام إشبيلية على نقالة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي

عقده عقب المباراة: دعني أقول كيف كان الوضع مع ياسر ، لقد أخبرني الطبيب أنه كان محظوظًا ، بالطبع سيكون علينا انتظار تقييم الطاقم الطبي لحالته، فالأمور ليست واضحة الآن بنسبة 100%.وأضاف: لم يستطع الاستمرار في اللعب ، لذا ، فإن هذه هي أول علامة غير جيدة ، لكن في غرفة خلع الملابس كان الأمر جيدًا.وسيحتاج ياسر لعروسي البالغ من العمر 18 عامًا الآن إلى مزيد من التقييم لإصابته.