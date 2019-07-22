ريبيري: أعجبني أداء تريزيجيه وبن ناصر خلال أمم أفريقيا

أكد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا السابق، إعجابه الشديد بمحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، وإسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر وإمبولي الإيطالي، لما قدموه من

مستويات رائعة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩، والتي أستضافتها مصر.

وأضاف ريبيري في تصريحات صحفية: "سعيد بزيارتي لمصر ، لقد تابعت العديد من مبارايات

أمم الأفريقية".

وتابع: "يوجد العديد من اللاعبين الذين ابهروني بأدائهم لأنني لم أكن اتابعهم من قبل أعتقد انهم قدموا شيئا رائعاً أبرزهم محمود تريزيجه لاعب منتخب مصر على الرغم من الخروج المبكر، وإسماعيل بن ناصر لاعب الجزائر والسنغال إدريسا جانا ويوسف البلايلي".