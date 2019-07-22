رياضة | نجم ريال مدريد: سعيد بالتعاون مع زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: سعيد بالتعاون مع زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البرازيلي الشاب رودريجو جويس عن سعادته بعد مشاركته الأولي مع ريال مدريد في مباراة بايرن ميونخ التي انتهت بفوز النادي البافاري بهدفين مقابل هدف وديًا.

وقال "رودريجو" في تصريحات بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية بتحقيق حلمي، اللعب بقميص ريال مدريد حلم، هذه المباراة تساعدنا على الاستعداد للموسم الجديد".

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وأضاف: "لقد سجلت الهدف لأن جدار الفريق الألماني كان مرتفعًا للغاية، كانت المساحة الوحيدة أن أسدد في زاوية الحارس، وهو ما حدث".

وتابع: "أنا سعيد للغاية لأنني أتدرب مع زيدان، أخبرني أن أقوم بعرض جيد في مواجهة بايرن، لقد لعبت في وسط الملعب، وقال لي بأن لدي الشروط اللازمة للقيام بذلك".

واختتم تصريحاته: "لقد وصل لاعبون جدد وعلينا أن نبدأ التأقلم سريعًا، أمامنا مسؤولية كبيرة ويجب أن أكون جاهزًا للتحديات في جميع الأوقات، سأستمر في العمل من أجل ريال مدريد".