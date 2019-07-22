شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق ملف الجونة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، خلال الساعات الماضية ملف مواجهة الجونة التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2 من أجل التركيز فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى، التى ستقام بعد غد الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، خاصة إنه لا يتبقى سوى 48 ساعة على المواجهة المرتقبة للفريق الأبيض مع الدراويش والتى ستقام على ستاد بتروسبورت.

وينتظر جهاز الزمالك، عودة المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الفريق الجديد اليوم إلى القاهرة من أجل تنفيذ البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمشاركة مع الفريق الأبيض بعد نهاية بطولة الدورى الممتاز حيث يرغب جهاز الأبيض فى وصوله لأفضل صورة من المستوى الفنى والبدنى حتى يكون جاهزا للمشاركة مباشرة مع الفريق فى المنافسات المختلفة عقب نهاية بطولة الدورى بعد ضمه بشكل رسمى من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم واجتيازه الكشف الطبى الذى خضع له فى القاهرة قبل أن يطير إلى السعودية لجمع متعلقاته والعودة اليوم للاستقرار فى القاهرة والانتظام مع الفريق خلال الفترة الجارية.