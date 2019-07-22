تعرف على نتائج مواجهات الزمالك والاسماعيلي قبل القمة 105

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة جديدة ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك ، فى المباراة التى تحمل رقم 105 بين الفريقين بمسابقة الدورى المحلى والمقرر لها الأربعاء المقبل، ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين على مستوى مسابقة الدورى :
خاض الفريقان 104 مواجهة من قبل ، حيث فاز الإسماعيلى فى 31 مباراة وتعادل فى مثلهم و فاز الزمالك فى 42 لقاء.
أحرز لاعبو الاسماعيلى على مدار التاريخ 108 هدفا واستقبلت شباكهم 121 هدفا من لاعبى الزمالك.
جمع لقاء وحيد بين الفريقان فى الأسبوع الــ27 للموسم الجاري 2017 - 2018 وانتهى بالتعادل.
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