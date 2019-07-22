شكرا لقرائتكم خبر عن إيميليانو لـ«الخليج 365»: دياز قريب من قيادة المنتخب السعودي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكد إيميليانو دياز، المفاوضات الجارية مع والده المدير الفني رامون دياز لقيادة دفة المنتخب السعودي.
وأوضح إيميليانو لـ«الخليج 365» أن في حال إتمام العقد سيقود دياز المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وكانت "الخليج 365" قد كشفت في وقت سابق نقلاً عن مصادر مطلعة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في عضو مجلس الادارة تركي السلطان منح تفويضاً كامل الصلاحية لوكيل أعمال المدرب البرتغالي من أصل روماني بيدرو للتفاوض وإتمام التعاقد مع مدرب للإشراف الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم.
و تصدر المدرب الأرجنتيني رامون دياز وابنه إيميليانو قائمة الأسماء التي حددت من قبل الاتحاد السعودي، ومن المتوقع أن يتواجد بيدرو في دبي لبحث المفاوضات مع ابن دياز ايليمانو دياز، كما أشارت بعض الصحف الرومانية.
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