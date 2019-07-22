شكرا لقرائتكم اختبار طبي لـ مصطفى فتحي لحسم مصيره قبل لقاء الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، اختباراً طبياً تحت إشراف الجهاز الطبى بعد خضوعه لبرنامج خاص فى صالة الجيمانزيوم خلال الفترة الأخيرة لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية خاصة بعد استبعاده من لقاء الجونة فى الدورى.

وسيكون الاختبار بمثابة الحاسم فى ضم مصطفى فتحى لقائمة مواجهة الدراويش من عدمه خاصة إن جهاز الفريق الأبيض يرغب فى إشراكه فى جزء من المباراة فى إطار تجهيزه للعودة للمشاركة كأساسياً فى لقاء القمة أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز والذى سيقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب.

ويستعد الزمالك خلال الساعات المقبلة لمواجهة الإسماعيلى، بعد غد الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.