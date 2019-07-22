شكرا لقرائتكم صراع الجونة وأسوان على ضم مسعد عوض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو إدارة نادى الجونة فى منافسة مع نادى أسوان للحصول على خدمات مسعد عوض حارس مرمى حرس الحدود والأهلى و الإسماعيلى السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لبناء فريق قوى لزهرة الجنوب يستطيع من خلاله منافسة أندية الدورى الذى سيشهد صراعا من نوع خاص سواء من أهل القمة او أندية القاع ، وبدأ فى تفاوض مع مسعد عوض للإنضمام للنادي.

كان أسوان قد تعاقد مع إسلام رمضان مدافع الأوليمبى وجلال العقدة الظهير الأيسر لصفوف بتروجت، ومحمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت،ومحمود عيسي مرجان لاعب وسط فريق تحرير أسوان.