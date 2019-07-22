مرتضى منصور: المنتخب سبب تعادل الزمالك مع الجونة.. والنحاس «هيفوت» للأهلي

الشروق
حمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة (2-2) للمنتخب الوطني، وذلك بسبب إصابة محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الأبيض في تدريبات الفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»:" أحمل مسؤولية المباراة للمنتخب، ولم يتم الموافقة على طلب قيد حارس مرمى بعد إصابة جنش في تدريبات المنتخب، عن ماذا تتحدثوا فريق بدون حارس؟".
وأضاف:"الزمالك له ركلتي جزاء بلقاء الجونة، وغير راض عن أداء الحكم محمود عاشور الفاسد".
وأكمل:"ما هذا «الغل» الذي يمتلكه لاعبي...
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