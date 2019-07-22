مرتضى منصور: المنتخب سبب تعادل الزمالك مع الجونة.. والنحاس «هيفوت» للأهلي

الشروق

حمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة (2-2) للمنتخب الوطني، وذلك بسبب إصابة محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الأبيض في تدريبات الفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»:" أحمل مسؤولية المباراة للمنتخب، ولم يتم الموافقة على طلب قيد حارس مرمى بعد إصابة جنش في تدريبات المنتخب، عن ماذا تتحدثوا فريق بدون حارس؟".

وأضاف:"الزمالك له ركلتي جزاء بلقاء الجونة، وغير راض عن أداء الحكم محمود عاشور الفاسد".

وأكمل:"ما هذا «الغل» الذي يمتلكه لاعبي...