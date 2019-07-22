شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نتائج مواجهات الزمالك والاسماعيلي قبل القمة 105 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة جديدة ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك ، فى المباراة التى تحمل رقم 105 بين الفريقين بمسابقة الدورى المحلى والمقرر لها الأربعاء المقبل، ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين على مستوى مسابقة الدورى :

خاض الفريقان 104 مواجهة من قبل ، حيث فاز الإسماعيلى فى 31 مباراة وتعادل فى مثلهم و فاز الزمالك فى 42 لقاء.

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أحرز لاعبو الاسماعيلى على مدار التاريخ 108 هدفا واستقبلت شباكهم 121 هدفا من لاعبى الزمالك.

جمع لقاء وحيد بين الفريقان فى الأسبوع الــ27 للموسم الجاري 2017 - 2018 وانتهى بالتعادل.