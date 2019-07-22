شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة وأسوان يرغبان فى ضم مسعد عوض خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو إدارة نادى الجونة فى منافسة مع نظيره أسوان للحصول على خدمات مسعد عوض حارس مرمى حرس الحدود والأهلى و الإسماعيلى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لبناء فريق قوى لزهرة الجنوب يستطيع من خلاله منافسة أندية الدورى الذى سيشهد صراعا من نوع خاص سواء من أهل القمة او أندية القاع ، وبدأ فى تفاوض مع مسعد عوض للإنضمام للنادي.

كان أسوان قد تعاقد مع إسلام رمضان مدافع الأوليمبى وجلال العقدة الظهير الأيسر لصفوف بتروجت، ومحمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت،ومحمود عيسي مرجان لاعب وسط فريق تحرير أسوان.