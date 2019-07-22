شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: متمسكون بأنطوى وسيرحل للأعلى سعرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو مصر المقاصة تمسكهم بالغانى جون أنطوى، مهاجم الفريق، حال عدم وصول عرض مادى يرضى طموحات إدارة الفريق الفيومى، خاصة أن الجميع يعلم الإمكانيات الفنية التى يمتلكها اللاعب.

وأكد مصدر مسئول بالمقاصة أن إدارة النادى لن تتعجل الحكم على مستوى اللاعبين الأفارقة المتواجدين بمعسكر الفريق الحالى.

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وأضاف المصدر أن هناك بعض وسائل الإعلام أكدت أن التعاقد مع النيجيرى أودو موسيس مهاجم حرس الحدود السابق يؤدى إلى رحيل انطوى، وهو ما نفاه المصدر مؤكدا أن الفريق لديه طموحات مختلفة فى الموسم المقبل، ويحتاج عددا كبيرا من المهاجمين الأقوياء للمنافسة على كل البطولات المحلية، خاصة أن الإدارة تسعى للعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية من جديد.

وكان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية، ويحتاج للإطاحة بأحد اللاعبين الأفارقة بعد وصولهم لخمسة اللاعبين، خاصة أن قوانين الاتحاد المصرى تقضى بأحقية كل نادى فى تسجيل أربعة لاعبين فقط.