شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام فرنسا فى ختام الدور الأول بمونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى تمام الثانية ظهر اليوم الإثنين ، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس نظيره الفرنسى فى إطار ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة فى أسبانيا .

و من جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى لشباب الفراعنة على صعوبة اللقاء فى ظل اللعب على المركز الأول أمام منتخب قوى مثل فرنسا ، مشيرا إلى أن اللاعبين سيخوضون اللقاء بنفس روح المباريات السابقة .

ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

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و حرص الجهاز الفنى للمنتخب على إقامة جولة حرة للاعبين أمس الأحد فى يوم الراحة من المباريات قبل خوض المران المسائى و القاء محاضرة اللقاء .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.