رئيس نادي النجوم: الدوري المصري فاشل وقائم على الظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إن عدم تكافؤ الفرص بين الأندية أدى إلى هبوط 3 منهم إلى دوري الدرجة الثانية المصري وهم: "النجوم، وبتروجيت، والداخلية".

وأضاف الطويلة في تصريحات تلفزيوينة، اليوم الاثنين "كنا 9 أندية مطالبة بإلغاء الهبوط، لكن حينما تجنب 6 أندية الهبوط، انسحبوا من الدعوى"، موضحًا أن اتحاد الكرة المصري المستقيل ساهم في بطلان الدوري الحالي، وهو الموسم الأسوأ في الكرة المصرية.

وأوضح: "لا يمكن أن نقيم التغيير والإصلاح على أساس الظلم، وهذا الموسم من الدوري فاشل، ونطالب برفع الظلم عن الأندية الثلاثة التي هبطت للدوري الممتاز ب"، لافتًا إلى أن الأمر في يد المحكمة، ويتم حسمها يوم الأحد المقبل.​